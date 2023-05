Die Geflügelpest erreicht den Landkreis Dillingen

Bei vier toten Fluss-Seeschwalben, die auf einem Gewässer bei Gundelfingen gefunden wurden, wird die Geflügelpest nachgewiesen. Was jetzt zu tun ist.

Wie in vielen anderen Teilen Bayerns ist die Geflügelpest nun auch im Landkreis Dillingen mit Befund des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) vom 26. Mai bei vier Fluss-Seeschwalben nachgewiesen worden. Sie wurden auf einem Gewässer südwestlich von Gundelfingen verendet aufgefunden. Am gleichen Ort ist zwischenzeitlich noch eine fünfte tote Fluss-Seeschwalbe entdeckt worden. Weitere gehäufte Funde toter Wildvögel waren im Landkreis bisher nicht zu verzeichnen, teilt das Dillinger Landratsamt mit.

In Bayern sind seit Oktober 2022 in zehn Landkreisen Geflügel-Pest-Fälle in Geflügelhaltungen nachgewiesen worden. Im Landkreis Dillingen war kein Fall in einer Geflügelhaltung aufgetreten. Nach der jüngsten Risikoeinschätzung des FLI stagnierten die Fallzahlen bei Wildvögeln zwar auf hohem Niveau, die meisten Fälle wurden allerdings aus Bayern gemeldet. Das Risiko der Einschleppung in Deutsche Geflügelhaltungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln wird aktuell als hoch eingestuft.

Es gelten im Landkreis Dillingen besondere Sicherheitsmaßnahmen

Das Veterinäramt weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, dass zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel seit November vergangenen Jahres besondere Sicherheitsmaßnahmen gelten. Geregelt sind diese in einer Allgemeinverfügung, die das Dillinger Landratsamt - wie alle Kreisverwaltungsbehörden in Bayern - erlassen hat. Die Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de veröffentlicht und gilt bereits seit dem 24. November 2022.

Sie schreibt unter anderem Maßnahmen in Geflügelhaltungen wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung, die konsequente Reinigung und Desinfektion sowie die wildvogelsichere Lagerung von Futter und Einstreu vor. Geflügel-Ausstellungen und Märkte sind verboten, für Wildvögel gilt ein Fütterungsverbot im Sinne der Geflügelpest-Verordnung (Singvögel fallen nicht unter das Fütterungsverbot). Durch die konsequente Einhaltung dieser Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- beziehungsweise Nutzgeflügel – sei er direkt oder auch indirekt - vermieden und so das Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayerische Haus- und Nutzgeflügelbestände weiter minimiert werden, informiert das Landratsamt.

Dillinger Veterinäramt: Tote Tiere nicht anfassen

Ebenso gilt, dass Geflügel in Bayern im sogenannten Reisegewerbe nur abgegeben werden darf, sofern die Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe negativ auf Aviäre Influenza untersucht wurden. Das Veterinäramt rät, tote Tiere nicht anzufassen und die Behörde zu verständigen, sollten mehrere verendete Vögel an einer Stelle gefunden werden. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland laut Pressemitteilung bislang nicht bekannt geworden. Ein Merkblatt speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern gibt es im Netz unter lgl.bayern.de/tiergesundheit (AZ)

