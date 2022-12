Die Hausärzte im Kreis Dillingen sehen das System kurz vor dem Kollaps

Plus Der Kreis Dillingen ist, was Hausarztpraxen betrifft, offiziell ausreichend versorgt. Die Hausärzte können das nicht verstehen, sprechen von "Pfusch".

Der Hilferuf von Hausärzten, die sich an unsere Redaktion gewandt haben, ist eindringlich. "Die medizinische Versorgung auf dem Land ist keine Selbstverständlichkeit mehr." Das ist das Urteil, das drei Ärzte stellvertretend für ihre Berufskollegen aus dem Kreis gefällt haben. Appelle von Landtagsabgeordneten, vom Kreisvorsitzenden des Gemeindetags, vom Ex-Landrat: Sie alle haben nicht gefruchtet. Die Berichte aus den Praxen im Kreis werden derweil immer dramatischer.