Die Heimat-Check-Zwischenbilanz für den Landkreis Dillingen

In unserer großen Umfrage wollen wir wissen, wie wohl sich die Menschen im Landkreis Dillingen fühlen. Welche Gemeinde aktuell vorne liegt.

Seit etwas mehr als zwei Wochen läuft sie bereits, die große Umfrage zu unserer Heimat. Wir wollen wissen, wie wohl sich die Menschen im Landkreis Dillingen und ihren Heimatgemeinden fühlen. Wie ist das gastronomische Angebot? Wie zufrieden sind Sie mit der Gesundheitsversorgung? Wie bewerten Sie das Angebot für Kinder und Jugendliche? Und wie das Vereinsleben? Kurzum: Wie lebt es sich im Landkreis Dillingen?

Noch bis Ende August können alle Interessierten unter www.heimat-check.bayern mitmachen - und gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir nämlich 20 Mal 500 Euro. Die Umfrage dauert ungefähr fünf Minuten. In 14 Kategorien können Sie dabei Ihre Heimat bewerten. Anschließend erstellen wir daraus ein umfangreiches Stimmungsbild und verraten Ihnen in der Zeitung und auf unserer Homepage, wie die Region, der Landkreis und Ihr Wohnort im Heimat-Check abgeschnitten haben. Sie können Ihren Ort mit den Nachbargemeinden vergleichen und erfahren so, wo es sich am besten wohnt – und wo die Einwohner vielleicht eher unzufrieden sind. Wer mag, kann am Ende auch eigene Antworten und Anmerkungen einfügen - zur Heimat, aber auch zur Heimat-Zeitung.

Aktuell liegt Dillingen beim Heimat-Check vorn

Bis jetzt haben schon einige hundert Menschen aus dem Landkreis abgestimmt. Ganz vorn liegt aktuell Dillingen mit fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dahinter kommen Wertingen und Lauingen. Über die Abstimmungsergebnisse wollen wir an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, denn noch läuft die Umfrage ja. Nur so viel sei gesagt: In Sachen Lebensqualität schneidet der Landkreis Dillingen besser ab als einige andere in Schwaben. Bei der Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr sehen die Menschen im Landkreis aber noch deutlichen Nachholbedarf.

Wenn auch Sie Ihre Heimat bewerten wollen, besuchen Sie www.heimat-check.bayern. Wir setzen auf Ihre Stimme! Denn je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger ist die Umfrage am Ende. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.