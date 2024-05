Die Redaktion bekommt ein neues Mitglied

Zuvor studierte Michael Stelzl in Regensburg. Nun schreibt er flussaufwärts der Donau in Dillingen und will sich unter anderem um Digitalprojekte kümmern.

Michael Stelzl (Kürzel: stem) schreibt ab sofort als Volontär für die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung. Seit April absolviert er eine Ausbildung zum Redakteur an der Günter Holland Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen. Der 28-Jährige studierte zuvor an der Universität Regensburg und hat das erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in der Fächerkombination Englisch und Sport abgelegt und zusätzlich einen Bachelor in Politikwissenschaften und Amerikanistik abgeschlossen.

Der Wechsel zum Journalismus kam beim gebürtigen Dachauer erst im späteren Verlauf des Studiums. Als die Entscheidung feststand, doch kein Lehrer zu werden, kristallisierte sich bald dieser neue Berufsweg heraus. Neben freien Mitarbeiten bei der Unizeitung Lautschrift und regensburg-digital absolvierte er Praktika bei der Mittelbayerischen Zeitung sowie bei der Augsburger Allgemeinen in der Digitalredaktion sowie in der Augsburger Lokalredaktion. Am Journalismus fasziniert ihn vor allem der ständige Fluss an neuen Geschichten und Themen, die unbedingte Neugier stillen sollen.

Neben Jugendthemen will er sich auch digitalen Projekten widmen

Seit Anfang Mai arbeitet Stelzl nun im Landkreis Dillingen, wo er sich neben Jugendthemen auch digitalen Projekten widmen will. Dafür wird er aus Augsburg in die große Kreisstadt pendeln und voraussichtlich über die eine oder andere Kuriosität aus dem öffentlichen Nahverkehr berichten. Nachdem er nicht aus der Region stammt, freut er sich jedoch umso mehr darauf, die Menschen hier kennen und schätzen lernen zu dürfen.

In seiner Freizeit treibt Stelzl sehr gerne Sport und hofft, die American Football-Saison im Sommer unverletzt zu überstehen. Zudem liest er viel und ist leidenschaftlicher Schlagzeuger. Mit der Donau hat er in Dillingen eine erste Gemeinsamkeit mit seinem früheren Wohnort.