Graffiti gesprüht, Zählerkasten beschädigt und in Fischerhütte randaliert

Die Dillinger und Wertinger Polizei sucht in mehreren Fällen dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Zwischen 1. und 7. August wurde die Innenseite eines Holzpavillons, der sich am Großen Audamm in Dillingen entlang des Trimm-Dich-Pfades auf der Insel Wörth befindet, mit beiger Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. 500 Euro Sachschaden haben Unbekannte in Finningen hinterlassen. Im gleichen Tatzeitraum haben sie den Zählerkasten für die Solaranlage am Gemeindehaus in der Deisenhofer Straße im Ortsteil Mörslingen beschädigt. Außerdem wurde versucht, die Tür zum Gemeindehaus aufzubrechen, was jedoch scheiterte.

Wer hat die Reifen in Dillingen zerstochen?

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, wurde auch in der Einsteinstraße in Dillingen ein dort geparkter blauer Trabant angegangen und sämtliche Reifen zerstochen. Der Schaden wird mit circa 400 Euro beziffert. Zeugen sind auch in einem Fall in Buttenwiesen gesucht. Am vergangenen Wochenende wurde eine Fischerhütte an der Staatsstraße 2027 bei Lauterbach von bislang unbekannten Tätern aufgesucht.

Dabei wurden aus der Hütte mehrere Tische und Stühle hinausgezogen und zum Teil beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. Die Polizei Dillingen hat die Nummer: 09071/560. (AZ)