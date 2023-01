Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Grundsteuererklärung bereitet vielen im Kreis Dillingen Kopfzerbrechen

Plus Die Steuerberater in der Region zweifeln an der Grundsteuerreform. Im Dillinger Rathaus will man sich 2024 über die zukünftigen Hebesätze beraten.

Von Philipp Nazareth

Im vergangenen Herbst war die Erleichterung groß: Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung wurde auf den 31. Januar 2023 verlängert. Weil die Zeit bekanntermaßen schneller vergeht, als man denkt, ist nun auch der Ablauf der neuen Frist nur noch wenige Tage entfernt. Der Nördlinger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange ( CSU) hat kürzlich eine erneute Verschiebung der Frist gefordert. Ob mit oder ohne Verlängerung: Das Problem mit den komplizierten Anträgen bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

