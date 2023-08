„Mama, mir ist langweilig!“ Und jetzt?

Plus Die Ferien dauern noch. Viele Eltern und Kinder haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Wir haben deshalb ein paar Tipps im Dillinger Land zusammengestellt.

Freunde sind im Urlaub, den ganzen Tag ist nichts zu tun und im schlimmsten Fall regnet es. Vor allem in den Sommerferien wird Kindern schnell langweilig. Wir haben uns erkundigt und exemplarisch einige Aktivitäten für gutes, sowie für schlechtes Wetter aufgelistet.

Es muss ja nicht ein Salto sein, auch ein normaler Sprung ins kühle Nass macht bei sommerlichen Temperaturen Spaß. Unser Bild zeigt das Eichwaldbad in Dillingen.

Der Trimm-Dich-Pfad in Dillingen bietet Sport und Spaß.

Ihr inneres Kind wiederfinden, das sollen Besucherinnen und Besucher der neuen Ausstellung im Schloss Höchstädt. Es geht um 70 Jahre Aufwachsen in Schwaben.

Den größten Flächenanteil nimmt die Pferdeweide ein. „Unsere Ponys müssen manchmal ganz schön viel Geduld haben mit den Kindern, und immer auf mich hören, deswegen bekommen sie ganz viel Platz für sich“, erklärt Semet. Denn neben vielem Tierstreicheln können Kinder auf dem Erlebnishof auch Ponyreiten und im Rahmen von „therapeutischem Reiten“ tolle Spiele auf dem Pferderücken lernen. Wer jetzt sofort Lust auf einen Einblick in diese Tierwelt bekommt, muss vorher jedoch zu den Öffnungszeiten bei Anja Semet unter Telefon 0176 30795220 anrufen und einen Termin ausmachen. In den Sommerferien sind noch wenige Plätze bei den Erlebnistagen mit Übernachtung vom 4. bis 6. September frei.