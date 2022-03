Mehrere Unfälle mit Blechschäden im Kreis Dillingen

In Wittislingen und Glött hat es ordentlich gekracht.

Ein Gesamtschaden von circa 7.500 Euro wurde bei einem Verkehrsunfall verursacht, der sich bereits am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG 38 zwischen dem Wittislinger Ortsteil Schabringen und Bergheim ereignet hat. Zum Unfallzeitpunkt war ein 18-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Schabringen unterwegs. Er versuchte einem entgegenkommenden Lastkraftwagen auszuweichen, der von einem 52-Jährigen geführt wurde und nah am Mittelstreifen gefahren war.

Totalschaden am Auto

Der 18-jährige Fahranfänger verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn in eine Grünfläche ab. Am Auto entstand Totalschaden, dieser musste in Eigenregie abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 2.800 Euro ist es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in Glött gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte von der untergeordneten Fuggerstraße in die Hauptstraße ausfahren. Er nahm einem 32-jährigen Fahrer eines Transportergespanns die Vorfahrt, der auf der Hauptstraße ortseinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen Auto und Anhänger, so steht es im Polizeibericht. (pol)

