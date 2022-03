Neuer Impfstoff: Das erste Mal Novavax im Landkreis Dillingen verimpft

Plus Seit Mittwoch kann man sich auch im Landkreis Dillingen mit Novavax impfen lassen. Zunächst gilt das aber nicht für jeden. Wie das Angebot nachgefragt wird.

Jetzt hat Sasha Scheibe alles getan, um gesund zu bleiben. Das zumindest ist das Fazit des 29-jährigen Krankenhausmitarbeiters, nachdem er sich als erster Mensch im Landkreis Dillingen mit dem Impfstoff Novavax hat impfen lassen. Er war der Einzige, der dieses neue Angebot in der Dillinger Kreisklinik am Mittwoch wahrnahm.