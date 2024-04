Traben nach Lust und Laune: Neuer Lauftreff im Landkreis Dillingen

Plus Frauen und Männer, auch Kinder, erfahrene Sportler oder motivierte Anfänger: Im Landkreis Dillingen gibt es einen neuen Lauftreff - ohne Leistungsdruck.

Laufen für einen guten Zweck fällt bei Barbara Huber und Tobias Müller im doppelten Sinne an. Zu Fuß leisten die Joggerin aus Haunsheim und der aus Baden-Württemberg stammende Höchstädter Sinnvolles für Körper, Geist und Seele. Für beide Initiatoren des neuen „Lauftreffs Nordschwaben“ stellt die Fortbewegung per pedes zudem eine wahre Herzensangelegenheit dar. Die 29 Jahre alte Bachtalerin legte sich bei Spendenläufen für ALS-Erkrankte mächtig ins Zeug.

Und der 35-jährige „Heartrunner“ von der Donau lässt im Namen der gleichnamigen Organisation seine zurückgelegten Fußkilometer in Zuwendungen etwa an die Deutsche Herzstiftung umwandeln. Bei allem guten Willen: „Unsere ursprüngliche Idee des Treffs war, niemand allein laufen zu lassen, etwa im Winter bei Dunkelheit zum Beispiel den Frauen Sicherheit zu bieten“, erklärt die Co-Gründerin, beruflich als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen zuständig.