Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Überraschung bei Grünen: Zweiter Landtagskandidat meldet sich

Plus Der Dillinger Kreisvorstand der Grünen hat sich für den Gundelfinger Constantin Jahn als Landtagskandidat ausgesprochen. Jetzt tritt ein Konkurrent auf.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Nominierung des Landtagskandidaten der Grünen schien im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen eine unspektakuläre Angelegenheit zu werden. So gab der Dillinger Kreisvorstand in diesen Tagen ein einstimmiges Votum ab für den Gundelfinger Constantin Jahn und Bezirksrätin Heidi Terpoorten, die wieder für das Schwabenparlament kandidieren soll. "Der Vorstand freut sich, zwei derart engagierte Grüne mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Themen für die Aufstellungsversammlung der Partei vorzuschlagen", hieß es in der Mitteilung. Damit schien jeglicher Nervenkitzel vor der Nominierungsversammlung am Donnerstag, 6. Oktober, im Kulturzentrum Colleg in Dillingen beseitigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen