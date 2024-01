Unfall gebaut, dann geflüchtet: Dillinger Polizei schnappt einen Autofahrer

In Holzheim hat ein Mann einen Schaden hinterlassen und ist dann geflüchtet. Er wurde geschnappt. Für einen Fall in Bergheim sucht die Polizei noch Zeugen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag auf der Staatsstraße 2028 zwischen Eppisburg und Holzheim gekommen. Gegen 15.35 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße in Richtung Holzheim unterwegs. Kurz vordem Ortseingang Holzheim prallte er mit seinem Wagen gegen eine Straßenabsperrung und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Zeugen konnten den Verkehrsunfall beobachten. Über das Kfz-Kennzeichen konnte der unfallflüchtige 29-Jährige ermittelt werden. Der von ihm verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

In Bergheim ist eine Hecke beschädigt worden

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen größeren Personenkraftwagens beschädigte am Montagvormittag in der Kochstraße im Mödinger Ortsteil Bergheim eine Hecke und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 9.30 Uhr vernahm eine Anwohnerin akustisch den Anstoß und konnte anschließend den Fahrer beobachten, als dieser den Schaden begutachtete, Fahrzeugteile in den Kofferraum seines Wagens einlud und anschließend vom Unfallort flüchtete.

An der Hecke hinterließ der Unbekannte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)