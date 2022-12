Was darf Jugendhilfe im Landkreis Dillingen kosten?

Plus Die Kosten sind in diesem Jahr stark gestiegen. Und auch 2023 rechnen die Verantwortlichen mit Mehrausgaben. Die Gründe sind vielfältig.

Die Zahl fällt nur ganz beiläufig. Sie hätte auch im Referat der Jugendamtsmitarbeiterin untergehen können. Doch Ausschussmitglied Hanni Kaim hakt ungläubig nach: Rund 10 Millionen Ausgaben im Jahr 2022 verbuchte die Jugendhilfe des Landkreises Dillingen. Dagegen stehen Einnahmen von knapp 1,5 Millionen Euro. "Das ist schon eine große Differenz", wundert sich die CSU-Politikerin. "Wer trägt diese Differenz?", will Kaim wissen. Was darf Jugendhilfe einen Landkreis überhaupt kosten?