Was Firmen für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden tun können

Das Kapital im Unternehmen habe "Augen, Ohren und Füße", heißt es bei einer Info-Veranstaltung im Haus der Wirtschaft in Dillingen.

Die Belastungen für die Mitarbeiter steigen, stellte Thomas Baumann bei der Infoveranstaltung „Gesundheit im Betrieb“ im Haus der Wirtschaft in Dillingen heraus. „Der menschliche Körper wird aber nicht resilienter und stärker, deshalb ist es wichtig, Lösungen zu bieten“, legte der Inhaber der Dillinger Bezirksdirektion von Signal Iduna den Teilnehmenden von Unternehmen aus der Region nahe. Dennis Fendt, Vertriebsleiter der IKK Classic betonte, dass die Krankenkasse mit Angeboten in den Betrieben helfe, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. Zum Beispiel mit Gesundheitstagen, Rücken-Workshops oder Bewegungsangeboten.

Statistisch fehlten täglich 5,5 Prozent der Beschäftigten wegen Krankheit

„Das wirtschaftliche Kapital im Unternehmen hat Augen, Ohren und Füße. Wir fördern die Gesundheit, damit die Arbeitskraft erhalten bleibt“, sagte Fendt. Statistisch gesehen fehlen seinen Worten zufolge täglich 5,5 Prozent der Beschäftigten wegen Krankheit. Der Mitarbeiter der gesetzlichen Krankenkasse verwies darauf, dass in Unternehmen ein gutes Betriebsklima und Wertschätzung ebenso benötigt werden wie etwa der entsprechende Handlungsspielraum und die Befähigung, Aufgaben selbstwirksam zu erledigen. Anonyme Fragebögen könnten dem Arbeitgeber Anregungen bringen, wo reagiert werden sollte. Alexander Pauwels stellte die betriebliche Zusatz-Krankenversicherung der Signal Iduna vor. In Zeiten von Fachkräftemangel sei das ein hervorragendes Instrument, die Betriebe attraktiver für Bewerber zu machen.

Die mentale Gesundheit ist das Thema von Business-Coach und Physiotherapeut Joshua Schirm. Bei seinem Vortrag bezog er sich auf diverse Stress-Studien. Die belegen, dass zu viel Arbeit, Termindruck, Hetze, Unterbrechungen und Störungen die mentale und körperliche Gesundheit der Menschen in Deutschland gefährden. Vor allem sei es für viele schwierig, Privatleben und Arbeitswelt in Einklang zu bringen. 47 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer schafften es nur selten oder gar nicht, neue Kraft zu tanken. Der Inhaber von Physioboxx und Health Solutions in Lauingen zeigte das Foto eines „Duracell-Häschens“. Das habe scheinbar unendlich Kraft, doch irgendwann kippe es um. „Die verfügbare Energie bei uns Menschen wird immer weniger, wenn wir es nicht schaffen, die Ressourcen zu stärken.“

Eine gesunde Mischung aus positivem Stress und Ausruhen sei wichtig

Wichtig sei ein gesunder Rhythmus aus „Push & Pull“. Laut Schirm sei positiver Stress, also „Push“ in Ordnung. Auf der anderen Seite bedeute „Pull“ sich auszuruhen, achtsam zu sein und herauszufinden, was einem guttut und das auch umzusetzen. Allerdings warnte der Business-Coach: „Kraft tanken heißt nicht, sich vom Handy, Netflix, Amazon und Co. berieseln zu lassen.“ Hat der Mensch die notwendige Energie nicht mehr, könne er sich Hilfe holen. Bei einem Coaching beispielsweise die eigene Situation anschauen und herausfinden, wie Ressourcen im mentalen und körperlichen Bereich wieder gestärkt werden können. (AZ)