10.000 Euro für Vereine in Lauingen

Vereine und städtische Einrichtungen in Lauingen erhalten Unterstützung durch die Sparkasse. Wer von dem Geld profitiert.

Mehrere Vereine in Lauingen profitieren von einer Unterstützung durch die Sparkasse. Der Leiter des Marktbereichs Lauingen, Alexander Wittgruber, begrüßte kürzlich Gäste und Repräsentanten am neu sanierten Weinberg des Winzervereins und übergab Bürgermeisterin Katja Müller einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro.

Die Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders ist Wittgruber laut Pressemitteilung ein besonderes Anliegen. Das Ehrenamt sei das Herzstück unserer Gesellschaft. „Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, welchen Wert das Ehrenamt in unserer Gemeinschaft hat. Diejenigen, die sich ehrenamtlich einsetzen, bringen nicht nur ihre Fähigkeiten und ihr Wissen ein, sondern auch ihre Zeit und ihre Herzen“, so Wittgruber.

Welche Vereine und Einrichtungen in Lauingen von dem Geld profitieren

Regionale Vereine mit einem aktiven Vereinsleben und Institutionen tragen ganz wesentlich zur Förderung des Gemeinwesens und dem Erhalt kultureller Traditionen bei und gelten als Brückenbauer zwischen den Menschen. Über die finanzielle Unterstützung durften sich freuen: Fußballclub Lauingen 1920, TV Lauingen 1869, Leonhardi Reit- und Fahrverein, Rayong Sports Lauingen, Freunde und Förderer des Albertus-Gymnasiums Lauingen, Stadtkapelle Lauingen, Faschingsgesellschaft Laudonia, Lauinger Winzerverein, Soziale Stadt, Kulturmarkt, Spassclub Lauingen, Jugendcafe, Ortsverkehrswacht Lauingen, Städtischer Kindergarten St. Georg, Kindergarten St. Martin, Kinderhaus Kurlandstraße, Montessori-Kinderhaus-Lauingen, Kindergarten Bahnhofstraße, Kinderhaus am Radgarten und die Stadt Lauingen.

Bürgermeisterin Müller bedankte sich für die jährliche Unterstützung, die gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig für die vielen Ehrenamtlichen sei und meinte „dass dies die Verbundenheit der Sparkasse Dillingen-Nördlingen mit den regionalen Institutionen aufzeigt“. (AZ)