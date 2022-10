Autofahrer hat 1,88 Promille Alkohol im Blut

Die Dillinger Polizei ist am Sonntag gegen 1 Uhr informiert worden, dass ein möglicherweise betrunkener Autofahrer die Johannesstraße in Lauingen befahren hatte. An der Halteranschrift des Wagens trafen die Beamten den 20-jährigen Autofahrer schließlich an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (AZ)

