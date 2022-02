Baulast am Martinsmünster: Diözese nennt Termin für Stellungnahme

Plus Drei Jahre lang wird bereits geprüft, ob die Stadt Lauingen weiter für den Kirchenunterhalt zahlen muss. Währenddessen steigen Fassadenkletterer den Turm hinauf und räumen Trümmer ab. Jetzt nennt die Diözese erstmals einen Termin.

Inzwischen ist hier kein Durchkommen mehr. Unter dem Turm der Lauinger Stadtpfarrkirche ist es für Passantinnen und Passanten zu gefährlich. Ein Bauzaun, schon vor zwei Jahren errichtet und vor einigen Wochen erweitert, versperrt den Weg. Wer vorbei will, muss auf die andere Straßenseite wechseln. Denn der Turm ist sanierungsbedürftig, seit Jahren. Die Stadt will für die Kosten nicht mehr aufkommen. Deshalb wartet man auf eine Stellungnahme der Diözese, ebenfalls seit – mittlerweile drei – Jahren.