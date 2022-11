Das Jahr 2021 lief in Lauingen besser als erwartet

Plus Die Jahresrechnung bringt in der Albertus-Magnus-Stadt eine positive Überraschung. Eine Förderzusage gibt es für ein anstehendes Projekt.

Zufrieden zeigten sich Bürgermeisterin Katja Müller und die Ratsmitglieder am Dienstag bei der Lauinger Stadtratssitzung im Albertus-Magnus-Saal. Denn Kämmerer Andreas Schmid erklärte, als er das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 vorstellte, dass sich der Haushalt der Albertus-Magnus-Stadt wesentlich besser entwickelt habe als erwartet. Trotz aller Befürchtungen aufgrund der Corona-Pandemie. "Mehreinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, haben uns befähigt, die Rücklagen zu schonen", hob Bürgermeisterin Müller anschließend hervor.