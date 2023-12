Die Stadt Lauingen verabschiedet langjährige Mitarbeitende

Stadtverwaltung und Bürgermeisterin Katja Müller verabschieden vier Kolleginnen und Kollegen. Andere werden für ihre langjährige Arbeit geehrt.

Das Erreichen von 25 oder sogar 40 Dienstjahren ist ein Grund zum Feiern. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) dankte in einer festlichen Runde drei Jubilarinnen für die Treue zu ihrer Arbeitgeberin, der Stadt Lauingen. Gleichzeitig verabschiedete die Rathauschefin vier langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand.

Ihr 40. Dienstjubiläum feierte Cornelia Kitzinger, Erzieherin im Kinderhaus am Bahnhof. Seit 1983 betreut sie dort die jüngsten Einwohner der Stadt und hat in vier Jahrzehnten mit viel Herz und Engagement hunderte Kinder auf diesem ersten Lebensabschnitt begleitet und auf die Schule vorbereitet. Viele ihrer ehemaligen Schützlinge vertrauen ihr mittlerweile den eigenen Nachwuchs zur Betreuung an.

Mehrere langjährige Mitarbeiter nehmen Abschied von der Stadt Lauingen

Das 25. Dienstjubiläum vollendeten im vergangenen Jahr Pia Korell, Mitarbeiterin in der Grundschule, sowie Sonja Gentner, Verwaltungsobersekretärin im Stadtbauamt. Neben ihren vielfältigen Verwaltungstätigkeiten engagiert sich Sonja Gentner seit 2015 auch als Mitglied des Personalrats.

Abschied nehmen hieß es laut Pressemitteilung der Stadt für Günther Lehmann nach über zwanzigjähriger Tätigkeit als Schreiner im städtischen Bauhof und für Petra Brenner, die seit 1993 in den beiden Lauinger Schulen wirkte. Im Rathaus verabschieden sich Sonja Lehle von ihrer Aufgabe als Ansprechpartnerin für die Kindergärten und den Wochenmarkt sowie Verwaltungsinspektor Christoph Mayer aus der Bauverwaltung. Der dienstälteste Mitarbeiter der Stadtverwaltung verlässt nach mehr als 45 Dienstjahren zum Jahresende sein Büro im Stadtbauamt, in dem er seit 1995 – nach Versetzung aus der Steuerverwaltung – mit dem Erschließungs- und Straßenausbaubeitragswesen sowie allgemeinen Aufgaben der Bauverwaltung wie der Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen und dem Erstellen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen betraut war. Darüber hinaus engagierte er sich mehr als 30 Jahre als Mitglied des Personalrats und lange Jahre als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. (AZ)