Fahrradfahrer schlägt Passantin in Lauingen

In Lauingen hat ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren eine Passantin angegriffen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Am Montagvormittag fuhr gegen 11.15 Uhr ist es in Lauingen zu einem Vorfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr an der Einmündung Oberanger/Brüderstraße an einer 54-jährigen Fußgängerin vorbei. Im Vorbeifahren schlug der Radler der Passantin in den Rücken. Dadurch stieß die Frau mit dem Kopf gegen eine angrenzende Hausmauer und zog sich eine Schürfwunde zu.

Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Der Fahrradfahrer fuhr dann in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefon 09071/56-0 bei der PI Dillingen zu melden. (AZ)

