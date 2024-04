Frau will in Drogerie in Lauingen teures Parfum stehlen

36-Jährige versteckt in Lauinger Drogerie Parfum in ihrer Jackentasche und zahlt nur zwei Shampoos. Eine Angestellte beobachtet den Diebstahl.

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem Ladendiebstahl nach Lauingen gerufen. Gegen 13.25 Uhr beobachtete eine Angestellte einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße eine 36-Jährige, die ein Parfum im Wert von 144,95 Euro in ihrer Jackentasche versteckte. An der Kasse bezahlte die Frau zwei Shampoos und wollte mit dem entwendeten Parfum das Geschäft verlassen.

Der 36-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten haben gegen die 36-Jährige Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen. Nachdem die Frau im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, behielt die Polizei auf Geheiß der Staatsanwaltschaft zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro ein. (AZ)