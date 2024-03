Historischer Wendepunkt: Turm des Martinsmünsters wird bis Sommer saniert

Kirchenpfleger Kleinle spricht von einem "besonderen Tag, der in die Geschichte eingehen wird": Für die Sanierung des Turms der Lauinger Kirche gibt es einen Zeitplan.

„Heute ist ein besonderer Tag und der wird in die Geschichte eingehen“, sagte Vitus Kleinle ( CSU) bei der Stadtratssitzung in Lauingen am Dienstag. Dabei meinte er nicht die Finanzplanung der Stadt, die an dem Tag beschlossen worden ist, sondern die frohe Botschaft, dass der Turm des Martinsmünsters – wenn nichts dazwischen kommt - bis Ende August saniert sein wird. „Auch die Finanzierung steht“, freute sich Kleinle. Die St. Martins-Stiftung habe sich mit Unterstützung der Stadt dabei massiv engagiert.

Die Lauinger Kirche ist seit Jahren sanierungsbedürftig

Der Turm ist schon seit Jahren stark sanierungsbedürftig und eingezäunt, weil der Putz abbröckelt und Passanten gefährden würde. Das Dach selbst ist undicht, das Holz der Dachkonstruktion stark in Mitleidenschaft gezogen. Lange wurde am Turm nichts gemacht, weil die Frage der Finanzierung nicht beantwortet war. Die Stadt trägt laut einem 500 Jahre alten Vertrag eigentlich die Baulast, zweifelte aber die Gültigkeit des Vertrags an. Im vergangenen Sommer kam dann wieder Bewegung in die Sache und die Sanierung wurde in die Wege geleitet. Die Stadt finanziert einen Teil der Kosten – ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung, wie Bürgermeisterin Katja Müller damals betonte. (mit mayjo)

