Lauingen

17:04 Uhr

Hühnerwirt aus Lauingen: "Bis Gründonnerstag wird's spannend"

Plus Zu Ostern spielen sie eine besondere Rolle: Eier. Ob im Osterzopf oder bunt bemalt im Osternest. Doch wo kommen all die Ostereier her? Ein Besuch in Lauingen.

Von Christina Brummer

Man sieht noch keine Hennen, aber hört sie. Je näher man der Halle kommt, in der Michael Kleinle sein Federvieh hält, desto lauter wird das Gackern. Für Hühnerhalter wie Kleinle ist die Osterzeit eine Besondere. Dann verlassen nicht nur braune und weiße Eier seinen Hof, sondern auch bunte. 6000 Hennen hält der Lauinger bei sich auf dem Hof. Die Eier landen im Hofladen, auf dem Wochenmarkt. Die Hälfte davon wird in Supermärkten in der Region verkauft. Auch wenn die Anzahl der Hühner zunächst hoch wirkt - im ganzen Landkreis hat sie über die vergangenen vierzig Jahre drastisch abgenommen.

Angefangen hat Familie Kleinle nicht mit 6000 Hennen. Früher seien die Hühner nebenher gelaufen. Mit ein paar Nestern über den Hof verteilt. Vor zehn Jahren habe er neu gebaut, der Kuhstall wich dem Hühnerstall, dem Kartoffellager und einer Halle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen