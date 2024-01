Lauingen

Lauingen hat jetzt einen eigenen Späti

Plus Mit erst 19 Jahren leitet Karam Bibo den neuen "Gello Kiosk" in Lauingen. Es ist sein vierter Laden. Was er im ehemaligen Friseursalon vorhat.

Von Jonathan Mayer

Die Lauinger Herzog-Georg-Straße ist um ein Geschäft reicher. Im ehemaligen Friseursalon Meyer und Marks, der im Herbst in den Oberanger umgezogen ist, befindet sich jetzt ein Kiosk. Hinter der Theke: Karam Bibo, der bereits drei weitere Geschäfte in Augsburg leitet - und das mit 19 Jahren, nach erst acht Jahren in Deutschland.

Bibo ist ein Mann großer Worte, einer der Sätze sagt wie: "Ich will halt Geschäfte machen" oder "In der Schule war ich scheiße, aber Business kann ich." Deswegen leitet er in so jungen Jahren auch schon mehrere Läden: Zwei Kioske mit Lotto-Annahmestellen und einen Friseursalon in Augsburg. Jetzt hat der gebürtige Iraker, der in Steinheim wohnt, auch in Lauingen einen Laden eröffnet. Am vergangenen Freitag, nach kurzer Umbauphase, war es so weit.

