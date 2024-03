Leuchtende Brazil-Beats und eine wilde Choreo im Stadeltheater

Das Brazil-Beats-Ensemble Pimento zeigt im Stadeltheater in Lauingen sein neues Showprogramm voller wilder Choreografien und einer Lichtshow. Zu Besuch bei einer Probe.

Bereits von Weitem hört man durch geschlossene Türen, was sich in der Regens-Wagner-Schule beim Taxispark in Dillingen so spät am Abend zuträgt: die Klänge der Trommeln dringen durch Türen wie Wände nach draußen. Die Musik stammt von Pimento. Die Gruppe, die 1998 vom Trommelvirtuosen Ulrich Bammer ins Leben gerufen wurde, ist landkreisweit bekannt, was vielen Auftritten auf Events wie der Dillinger Nacht oder dem Eppisburger Schubkarrenrennen zu verdanken ist. Die etwa 20 Mitglieder spielen Brazil Beats, also samba-beeinflusste Trommelmusik im Ensemble. Auf diesem Gebiet hat die Truppe ein bemerkenswertes musikalisches Niveau erreicht. Nun steht ihr neues Programm in den Startlöchern, welches bald präsentiert wird.

Die Show habe andere Elemente als das, was auf der Straße zu sehen sei, sagt die Buchungsbeauftragte Ines Laukner. Es werden nicht nur Percussion-Instrumente eingesetzt. Auch ein Akkordeon und Gesang werden zu hören sein und den Rhythmen zusätzliche Würze verleihen. Zudem sind spektakuläre Showeinlagen zu erwarten.

Die Trommeln von Pimento wurden eigenhändig umgebaut

Um das zu illustrieren, präsentiert man die neuen Instrumente, die bei der Show zu sehen sein werden: Ulrich Bammer hat leuchtende Trommeln gebaut, die nicht im Handel erhältlich sind und deswegen nur bei Pimento zu sehen sein werden. Diese werden von Bammer ferngesteuert, worauf sie die Farbe wechseln oder pulsieren können. Dazu kommen bei Schwarzlicht im Dunkeln leuchtende Sticks, die im Zusammenhang mit ausgeklügelter Choreografie ein imposantes Bild ergeben.

Obendrauf gibt es sogar noch athletische Einlagen, bei denen die schweren Trommeln mit viel Elan durch die Luft gewirbelt werden. Trotz all dieser Bühnentricks gerät die Musikalität aber nie ins Hintertreffen: Die verschachtelten Rhythmen werden mit äußerster Präzision und großem Fingerspitzengefühl dargeboten, die auf diesem Niveau selten zu finden sind.

Wer sich die Show von Pimento ansehen möchte, der kommt am kommenden Samstag, 23. März, um 20 Uhr ins Lauinger Stadeltheater. Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es Vorverkauf unter eventfrog.de. Sie kosten 15 Euro.