Mann klaut Parfum aus Lauinger Drogerie

Ein etwa 1,60 großer Mann mit Vollbart klaut in Lauingen hochwertige Parfums. Die Polizei sucht Zeugen.

In Lauingen verübte am Samstagmittag ein Mann einen Diebstahl in einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße. Um 13 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin laut Polizei während eines Kundengesprächs einen Mann, der sich auffällig an den Regalen mit teuren Parfums zu schaffen machte. Kurz darauf stellte sie fest, dass mehrere dieser Düfte fehlten. Der Wert der gestohlenen Parfums liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Mitarbeiterin konnte den Dieb gut beschreiben: Er ist etwa 1,60 Meter groß, um die 35 Jahre alt und trägt einen Vollbart. Sein Outfit bestand aus einem grauen T-Shirt, einer kakifarbenen kurzen Hose und darüber einem roten Cape. Außerdem hatte er eine Bauchtasche quer über der Schulter. Die Polizei in Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die vielleicht mehr gesehen haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 melden. (AZ)