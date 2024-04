Motorsägenschnitzer zeigen ihr Können in Lauingen

Motorsägenkünstler aus ganz Deutschland kommen nach Lauingen. Sie messen sich in verschiedenen Wettbewerben. Ihre Kunstwerke können Besucher dann ersteigern.

Im Landkreis Dillingen findet bald ein Event statt, das Kunsthandwerk und traditionelles amerikanisches Flair vereint. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. April, werden acht Motorsägenschnitzer aus ganz Deutschland bei der Stihl-Vertretung Schweihofer in Lauingen (Werner-von-Siemens-Str. 14) zusammenkommen, um in einem Wettbewerb ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit dabei sein wird der Lauinger Lokalmatador auf dem Gebiet, Dennis Indra. Er hatte auch die Idee für das Event.

Von 10 bis 19 Uhr haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, den Künstlern über die Schulter zu schauen, während diese aus massiven Holzblöcken mit nichts weiter als einer Motorsäge beeindruckende Figuren und kunstvolle Gegenstände erschaffen.

Erstmals wird der Lauinger Schnellschnitzpokal verliehen

Ein besonderes Highlight stellt der tägliche Schnellschnitzwettbewerb dar, der um 16 Uhr beginnt. Hier haben die Teilnehmer genau 60 Minuten Zeit, um ein beliebiges Objekt zu schnitzen. Diese Herausforderung stellt nicht nur die Kreativität, sondern auch die Geschwindigkeit und Präzision der Schnitzer auf die Probe, heißt es in einer Ankündigung. Im Anschluss an den Wettbewerb werden alle Werke versteigert. Der Schnitzer, dessen Werk den höchsten Preis erzielt, erhält den erstmalig verliehenen Lauinger Schnellschnitzpokal.

Für Autoenthusiasten gibt es zudem eine Ausstellung traditioneller US-Autos zu bewundern. Zudem präsentiert die Firma Schweihofer, auf deren Gelände das Event stattfindet, ihr umfangreiches Angebot an Gartengeräten. Für kulinarische Genüsse sorgen Foodtrucks mit einer vielfältigen Speisekarte. Der Eintritt zum Event ist frei. (AZ/mayjo)