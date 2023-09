Rapper Kay One kommt am Freitag in den T-Club nach Lauingen

Der berühmte Deutschrapper tritt aber nicht allein auf: Gemeinsam mit Zymba will er die Menge in der Lauinger Diskothek zum Beben bringen.

Nein, eine "einfache" Diskothek wollen sie nicht sein. Der T-Club in Lauingen soll mehr sein, wie Geschäftsführer Peter Hitzler und Betriebsleiter Ansgar Wahl seit Eröffnung immer wieder betonen. Sie möchten sich abheben in der Szene. Wie das gelingt? Etwa mit Auftritten von Stars, die deutschlandweit - und darüber hinaus - bekannt sind. So war etwa schon die Band Groove Coverage da. Die Rapperin Katja Krasavice hat für Aufregung gesorgt und auch der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Cosimo Citiolo hat die Massen in den Lauinger Club gezogen.

Hitzler und Wahl halten an ihrem Konzept fest. In ihrer zweiten Party-Saison, die Anfang September wieder gestartet ist, wollen sie sogar noch mal einen drauflegen. Besser gesagt: Noch mehr Stars, Live-Auftritte und mehr sind geplant. Und schon am kommenden Freitag, 29. September, ist ein berühmtes Duo angekündigt.

Von Pietro Lombardi bis Xavier Naidoo

Die Deutschrapper Kay One und Zymba treten gemeinsam und live im T-Club in Lauingen auf. Auf der Internetseite heißt das, dass sie die Tanzfläche zum Beben bringen. Kay One ist bekannt durch viele Kooperationen mit anderen Künstlerin und Künstlerinnen. Dazu zählen etwa Pietro Lombardi, DMX, Xavier Naidoo oder Dieter Bohlen.

Ursprünglich angekündigt war, dass Kay One mit dem Internetstar Yung Yury kommt, der ist aber kurzfristig verhindert, teilen die T-Club-Verantwortlichen auf ihren Kanälen mit. Aber mit Zymba sei ein erstklassiger Ersatz gefunden worden. Ihn mache seine "energiegeladene Bühnenpräsenz" aus, er soll die Party "auf das nächste Level" heben. Am Freitagabend sind die Haupt-Area sowie die neue Black-Area geöffnet, der Party-Stadl bleibt geschlossen. Eintritt ist ab 22 Uhr, Tickets für das Event gibt im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Und auch in den nächsten Wochen wird es im T-Club nicht ruhiger, unter anderem kommen direkt am Samstag, nach dem Rapper-Abend, zwei Malle-Stars nach Lauingen. Alm-Klausi bekannt unter anderem durch das Lied "Mama Laudaaa" tritt am Samstag, 30. September, im Club auf. Mit dabei ist die Newcomerin Anja Bavaria. Das Motto: Wiesn-Gaudi. "Es reicht längst nicht mehr aus, nur eine Diskothek zu sein. Man muss immer mehr bieten", sagte Ansgar Wahl im Interview bei der Wiedereröffnung nach der Sommerpause. Der Plan steht. (sb)

