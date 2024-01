Lauingen

Lauingen trauert um Muay-Thai-Legende Roland Steinle

Plus Der Rayong-Gründer und Immobilienmakler ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Er hat seine Kampfsportart salonfähig gemacht. Immer im Blick hatte er die Jugend.

Von Jonathan Mayer

Er war ein Mensch mit außergewöhnlichem Engagement: Am vergangenen Freitag ist der Lauinger Roland Steinle im Alter von 63 Jahren verstorben. Sein Herz schlug für den Kampfsport Muay Thai, den er in der Region salonfähig machte, und die Arbeit mit Jugendlichen.

Sabine Kappel kämpft mit sich, als sie am Telefon über ihren langjährigen Freund und Wegbegleiter spricht. 30 Jahre lang kannte sie Roland Steinle. Sie sagt: "Er war ein Überzeugungstäter. Er wollte helfen und hat das Ehrenamt nie gescheut." Steinle, gelernter Steinmetz, war immer aktiv und engagiert: 1995 machte er sich mit Kappel in der Immobilienbranche selbstständig. Zuvor war er Geschäftsführer im Happy Rock Palast in Herbrechtingen. Obwohl er mit der Branche eigentlich nicht viel zu tun hatte, fand er sich in seinem neuen Geschäft schnell ein, erzählt Kappel. Schon 1997 sei der Gedanke aufgekommen, es müsse einen Verein für Vermieter geben. Und so wurde Steinle Vorsitzender des Vereins Haus und Grund Lauingen. Das Amt gab er erst Ende vergangenen Jahres ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

