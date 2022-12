Unbekannte beschmieren AfD-Büro in Lauingen

"Rassistenpack" und "Umweltzerstörer": Unbekannte haben ein Büro der Alternative für Deutschland in Lauingen besudelt. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Außenwand eines Abgeordnetenbüros in Lauingen beschmiert. Betroffen war das gemeinsame Büro der AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Kraft und des Landtagsabgeordneten Ulrich Singer. In einer Pressemitteilung sprechen die Parlamentarier von einem "Farbanschlag".

Beschmiertes AfD-Büro in Lauingen: Es gibt noch keine Tatverdächtigen

Auf Bildern der Fassade sind die Worte "Rassistenpack" und "Umweltzerstörer" zu lesen. Beschmiert wurde das Gebäude laut AfD in der Nacht auf Samstag. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei geht auf Nachfrage von einem Sachschaden von mehreren Hundert Euro aus, er könne aber auch höher liegen. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung - wie in solchen Fällen üblich.

Bei der rechtsextremen Partei AfD ist man über den Vorfall erbost: In der Pressemitteilung macht Rainer Kraft bereits "Linksextremisten" für den Vorfall verantwortlich. Dabei gibt es laut Polizei noch keine Tatverdächtigen. Für Hinweise, welche zur Ergreifung der Täter führen, hat die AfD eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. (AZ/mayjo)