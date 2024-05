Unbekannter Fahrer prallt in Lauingen gegen Mauer und Verkehrszeichen

Anschließend begeht der Unbekannte Unfallflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt.

Mit einer Unfallflucht hat es die Polizei in Lauingen zu tun. Ein bisher Unbekannter befuhr am Donnerstag gegen 0.30 Uhr mit einem Fahrzeug die Gundelfinger Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur St.-Martin-Straße er nach Angaben der Polizei nach rechts ab und beschädigte eine Mauer und ein Verkehrszeichen.

Der Unbekannte hinterlässt in Lauingen einen Schaden von etwa 5000 Euro

Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von rund 5000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen Audi mit Lörracher Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)