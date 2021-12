Lauingen

vor 26 Min.

Viele Abschiede im Lauinger Rathaus

Plus Aus der Verwaltung verabschieden sich nicht nur der Kämmerer und die Stadtbaumeisterin.

Seit 25 oder sogar seit 40 Jahren sind sie tätig im Dienst der Stadt Lauingen: Bürgermeisterin Katja Müller dankte sechs Dienstjubilarinnen und Dienstjubilaren für die vielen Arbeitsjahre und ihre Treue zur Stadt Lauingen als Arbeitgeber. Gleichzeitig verabschiedete die Rathauschefin fünf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den besten Wünschen für die Zukunft in den verdienten Ruhestand. Zum gemeinsamen Frühstück mit Katja Müller und Ordnungsamtsleiter Markus Schirmer ging es in die Lodner Genusswerkstatt. Ihr 40. Dienstjubiläum feierte Silvia Weber, die 1981 ihre Tätigkeit in der Stadtkämmerei aufnahm und seit 2016 den Personalratsvorsitz innehat. Für 25 Jahre Dienstzeit geehrt wurden Konradine Anzenhofer, Monika Hippeli, Martin Rehm, Peter Reitschuster und Isabella Seigerschmied. In den Ruhestand gehen Karlheinz Bunk, Birgitta Neurohr, Jürgen Gutbrod, Margot Ertle und Brigitte Thiel.

