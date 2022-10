Traktor gegen Auto: 11.000 Euro Schaden nach Unfall bei Weisingen

Der Traktorfahrer wollte auf einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich wollte ein Autofahrer überholen.

Am Montag gegen 14.10 Uhr wollte der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns - bestehend aus Traktor und Güllefass - von der Kreisstraße DLG 24 zwischen Lauingen und Weisingen nach links auf einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich setzte der Fahrer eines Opel-Kleintransporters zum Überholen an und prallte seitlich in den Traktor.

Mann ist leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzte sich beim Aufprall leicht. (AZ)