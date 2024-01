Feuerwehren löschen Brand auf der Lutzinger Goldbergalm

Im Gaststättenbereich der Goldbergalm bricht aus bisher ungeklärter Ursache Feuer aus. Etwa 50 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand.

In der Goldbergalm in Lutzingen ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen unserer Zeitung war es gegen 5 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Gaststättenbereich gekommen. Die Bewohner wurden nach Angaben der Polizei durch einen Rauchmelder geweckt und konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren das Gebäude verlassen.

Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 50.000 Euro an

Die Einsatzkräfte löschten den Brandherd. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde durchgelüftet. Zum Glück gab es keine Verletzten. Den Sachschaden beziffert die Polizeiinspektion Dillingen auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich, also um die 50.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit keine abschließenden Angaben gemacht werden, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen dauern an.

Im Löscheinsatz waren die Feuerwehren Lutzingen, Unterliezheim und Höchstädt. Wie der Höchstädter Kommandant Stephan Karg auf Anfrage mitteilt, rückten etwa 50 Einsatzkräfte an. Zudem waren zwei Streifen der Dillinger Polizei sowie zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes vor Ort.

Die Goldbergalm bleibt vorübergehend geschlossen

Goldbergalm-Wirt Bernd Klinger ist nach dem Brand betroffen. "Der Schock sitzt tief, aber es geht Gott sei Dank allen soweit gut", schreibt der Chef der beliebten Ausflugsgaststätte auf seinem Instagram-Auftritt. Aufgrund des Brandes werde die Goldbergalm "leider vorübergehend erst mal geschlossen haben". (mit AZ)

