Flucht nach Zusammenstoß mit Leitplanke in Lutzingen

Mutmaßlich ein Lkw rammt eine Leitplanke bei Lutzingen. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Unfall auf der Staatsstraße.

In Lutzingen ereignete sich zwischen Dienstag und Mittwoch ein Vorfall, der die Aufmerksamkeit der örtlichen Straßenmeisterei auf sich zog. Auf der Staatstraße 2212 wurde eine beschädigte Leitplanke entdeckt. Ein Schaden, der laut Polizei vermutlich auf das Konto eines Lkw geht. Neben dem deutlich sichtbaren Schaden an der Leitplanke fanden sich am Unfallort auch Fahrzeugteile, die darauf hindeuten, dass ein Lkw in den Vorfall involviert war. Die Fahrerin oder der Fahrer hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem unbekannten Verursacher. Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)