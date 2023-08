Auto kracht gegen Leitplanke in Medlingen: Totalschaden

Eine 20-Jährige kommt Donnerstagnacht auf die Gegenfahrbahn und hat einen Unfall. Der Schaden ist beträchtlich.

In einer Rechtskurve des Riedwegs in Medlingen kam Donnerstagnacht eine 20-jährige Pkw-Fahrerin zuerst nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die dortige Leitplanke. Am Auto entstand ein Totalschaden von 11.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt. (AZ)