Einer oder mehrere Diebe brechen in Einfamilienhaus in Mödingen ein

In Mödingen ist zwischen Donnerstag, 8. Juni, und Sonntag, 11. Juni, in ein Einfamilienhaus in der Fehlbachstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten laut Polizeiangaben ein Fenster aus und gelangten in das Gebäudeinnere. Daraufhin wurden sämtliche Räume durchsucht und neben Schmuck auch Bargeld entwendet.

Die Dillinger Polizei sucht nun nach Zeugen

Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Am Fenster entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

