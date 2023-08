Wie beim Bürgerentscheid in Mödingen abgestimmt wird

Drei Fragen können Bürgerinnen und Bürger zum Dorfgemeinschaftshaus beantworten. Vorher gibt es noch Gelegenheit, sich genau zu informieren.

Wenn Bayern am 8. Oktober den nächsten Landtag und die Bezirkstage wählt, geht es in Mödingen und Bergheim um noch mehr: Denn dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim. Nun steht fest, aus welchen Fragen sie auswählen dürfen. Und – wie zu erwarten – es wird kompliziert.

Der Formulierung der insgesamt drei Fragen hat am Montag der Gemeinderat zugestimmt. Wobei die Räte diesbezüglich nicht viel Entscheidungsmacht hatten. Denn der Wortlaut ergibt sich aus dem Gesetz, wie Bürgermeister Walter Joas erklärt, der die Formulierung als "verwirrend hoch drei" beschreibt. Drei Fragen stehen auf dem Stimmzettel – zum Ratsbegehren, zum Bürgerbegehren und eine Stichfrage.

So sieht das Muster für den Stimmzettel beim Bürgerentscheid aus. Foto: VG Wittislingen

Welche Fragen beim Bürgerentscheid in Mödingen gestellt werden

In den ersten beiden Fragen, erst zum Ratsbegehren, dann zum Bürgerbegehren, geht es um die Größe des geplanten Projekts. Wer für ein Dorfgemeinschaftshaus ohne Veranstaltungssaal ist, stimmt bei der ersten Frage mit Ja, bei der zweiten für Nein und bei der Stichfrage für "Kleine Variante OHNE Anbau". Wer für den Veranstaltungssaal ist, macht sein Kreuz bei der ersten Frage bei "Nein", bei der zweiten bei "Ja" und bei der Stichfrage bei "Große Variante MIT Anbau". Die Stichfrage wird nur ausgezählt, wenn beide oberen Fragen eine Mehrheit bekommen. Theoretisch ist ja möglich, dass beide Begehren auf über 50 Prozent der Stimmen kommen. Dann entscheidet die Stichfrage.

Vor der Abstimmung am 8. Oktober wird es noch eine Infoveranstaltung für alle Interessierten geben. Der Termin ist am Mittwoch, 20. September. Dann werden beide Varianten – mit und ohne Veranstaltungssaal – vorgestellt. Zudem kommen die Befürworter beider Varianten zu Wort.