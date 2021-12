Kripo Dillingen ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Ein 44-Jähriger versucht in Dillingen auf den Kopf eines Mannes zu schlagen. Womöglich spielte bei der Tat Eifersucht eine Rolle.

Am vergangenen Samstag ist es in der Dillinger Stadtmitte zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Seit längerer Zeit bestand zwischen dem 44-jährigen Dillinger und einer 28-Jährigen eine nähere Bekanntschaft, von der sich der Mann offenbar mehr erhoffte. Zwischenzeitlich erfuhr der 44-Jährige von einer neuen Beziehung der Frau. Am Samstag suchte der Mann dann gegen 23.50 Uhr die 28-Jährige an ihrer Wohnung in Dillingen auf.

Mann schlägt auf Lebensgefährten der Frau ein

Laut Polizeiangaben traf er dabei nicht nur auf die Frau, sondern auch auf ihren 33-jährigen Lebensgefährten. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwickelte sich daraufhin ein Streit, bei dem der 44-Jährige offenbar einen mitgeführten Gegenstand zog und mit diesem wiederholt versucht haben soll, auf den Kopf des 33-Jährigen zu schlagen. Der Angriff konnte durch diesen jedoch abgewehrt werden.

Anschließend flüchtete der 44-Jährige und wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Polizeistreife festgenommen.

Der mutmaßliche Täter sitzt nun in U-Haft

Durch die Rangelei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Dillingen hatte unterdessen die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Einzelheiten aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg gegen den 44-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Haftbefehl wurde ihm am 19.12.2021 eröffnet und in Vollzug gesetzt. Seither befindet sich der 44-Jährige in Untersuchungshaft. (pol)