Die Härtsfeld-Museumsbahn startet in Neresheim in die Saison

Inzwischen ist das Wartehäuschen in Iggenhausen fertiggestellt. Auch in Lauingen gibt es am Wochenende für Eisenbahnfreunde viel Programm.

Nach langer Winterzeit mit intensiven Arbeiten an der Strecke und den Fahrzeugen ist die Härtsfeld-Museumsbahn „Schättere“ gut vorbereitet auf den Saisonstart. Am Montag, 1. Mai, soll der Betriebstag zahlreiche Besucher und Besucherinnen nach Neresheim locken. An Lok 12 wurde den Winter über eine Hauptuntersuchung an Kessel und Fahrwerk erfolgreich durchgeführt, teilt der Verein mit. Beim ersten Anheizen ist allerdings ein Stehbolzen gerissen, die Lok wird wohl nicht zum Saisonstart betriebsbereit sein.

Der Triebwagen T 33 ist zuverlässig im Einsatz, auch jetzt wieder, vor allem für die Kinder: sie haben freien Blick auf die Strecke . Foto: Walter Gekeler

Hingegen die gute Nachricht: Die Diesellok D 4 "Jumbo" ist nun endlich für den öffentlichen Betrieb zugelassen. Diese Maschine wird am kommenden Montag für den Museumsbetrieb eingeweiht. Der Triebwagenzug T33 wird weiterhin die erste und letzte Fahrt unternehmen, die vier Holzklasse-Zugfahrten werden vom "Jumbo" geführt.

Der Verein Härtsfeld-Museumsbahn hat für Eisenbahnfans weitere gute Nachrichten. So ist der Bahnsteig in Iggenhausen fertiggestellt, das Wartehäuschen wird derzeit vervollständigt. Dieser Haltepunkt wird zum Saisonbeginn am Montag offiziell eröffnet. Im Mai sind zudem viele weitere Veranstaltungen geplant. Am 7. Mai ist wieder ein Betriebstag, Burg Katzenstein ist geöffnet, es gibt Kinderführungen. Auch der Kiosk am Härtsfeldsee ist nach Angaben des Vereins ein schönes Ziel für Start oder Ende der Reise, Pause und Einkehr. Die Betriebstage und Fahrpläne sind im Netz unter hmb-ev.de/fahrplan zu finden.

Das kleine hölzerne Wartehäuschen in Iggenhausen wird nach alten Plänen neu erstellt. Foto: Gerald Stempel

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „50 Jahre Ostalbkreis“ findet der Themenmonat „Entdecken“ statt. Für den 14. Mai hat die Stadt Neresheim ein umfangreiches Programm aufgesetzt. Dabei ist auch Fahrten mit der Schättere angesagt. Am Donnerstag, 18. Mai, also an Christi Himmelfahrt und Vatertag, findet wieder der Tag der offenen Lokschuppentür in Neresheim statt. Der Unimog-Club Ostalb hält sein Frühjahrstreffen auf dem Bahnhofsgelände ab.

Die Härtsfeldbahn führte von Aalen nach Dillingen

Die Härtsfeldbahn, die im Volksmund Schättere genannt wurde, führte einst auf einer Länge von 55,5 Kilometer von Dillingen nach Aalen. Die Gleise der Schmalspurbahn hatten eine Breite von einem Meter. Viele Menschen fuhren von Reistingen, Ziertheim, Wittislingen, Zöschlingsweiler und Hausen nach Dillingen und stiegen dort auf die Donautalbahn um. Bis zum 30. September 1972. An diesem Samstag endete die Personenbeförderung auf der Härtsfeldbahn, und zwei Monate später wurde auch der Güterverkehr eingestellt.

Viel Programm gibt es am Wochenende auch für Eisenbahnfreunde in Lauingen. Dort findet am Samstag, 29. April (10 bis 17 Uhr), und Sonntag, 30. April (10 bis 16 Uhr), das "Großbahntreffen am Wasserturm" statt. Spitzenmodellbauer werden dort ihre Anlagen und Modelle präsentieren, es fahren Parkbahnen und Straßendampfmaschinen. Und im Bahnhof in Lauingen wird eine echte Lok unter Dampf stehen und am Samstagabend einen Sonderzug nach Donauwörth und zurück fahren. Eine Anmeldung und Buchung ist über die Web-Seite des E-Parks unter eepark.eu möglich. (AZ, bv)