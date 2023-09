Dillingen

08:26 Uhr

Das soll in Mo's Federbar in Dillingen abgehen

Federviehhalter Moritz Kosteletzky eröffnet am 8. September in den Räumen der ehemaligen Roggenkugel in der Dillinger Königstraße Mo´s Federbar.

Plus Vormittags Bauer, abends Barkeeper: Federviehhalter Moritz Kosteletzky eröffnet eine Kneipe in der Dillinger Königstraße. Der 22-Jährige hat kuriose Ideen.

Moritz Kosteletzky hat alle Hände voll zu tun, und die Zeit drängt. Der 22-Jährige eröffnet am kommenden Freitag, 8. September, um 16 Uhr in der Dillinger Königstraße 18 ½ in den Räumen des ehemaligen Restaurants Roggenkugel "Mo´s Federbar". In Anlehnung an seine tierischen Aktivitäten mit dem Namen "Mo´s Federvieh". Denn der Donaualtheimer hält in mobilen Ställen in der Region etwa 1000 Hühner und verkauft Eier von seinen glücklichen Hennen. Daneben hatte der Jungunternehmer eine gute Geschäftsidee. Unter dem Motto "Rent a Henn" vermietet der gelernte Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur Hühner samt Stall, Futter und Einstreu. Interessierte können sich so einfach mal in der Hühnerhaltung testen und sich Frühstückseier aus dem eigenen Garten holen. Mo´s Federvieh ist auch in Schulen oder in der Therapie in sozialen Einrichtungen im Einsatz.

Doch nun hat Moritz Kosteletzky ein weiteres Projekt. Wie so oft im Leben spielte der Zufall Regie. Beim Besuch einer Friseurin hörte der 22-Jährige, dass die Roggenkugel schließt. Und Kosteletzky schoss spontan der Gedanke durch den Kopf: "Wie geil ist das denn, eine Kneipe wäre voll meines. Vormittags Bauer, abends Barkeeper." Und so entstand der Kontakt zur Steinheimerin Yvonne Graßelt, die im April 2022 die beliebte Roggenkugel übernommen hatte, sich jetzt aber anders orientierte. Inzwischen hat Kosteletzky die Räume gepachtet und kann den Start von Mo´s Federbar kaum mehr erwarten. Bisher hätten viele die Eier seiner Hennen gekauft, er habe aber kaum Kontakt zu seinen Kunden und Kundinnen gehabt. In seiner Kneipe wird sich das vermutlich ändern.

