Straßen, Baugebiete und Rückhaltebecken: Was die Oberglauheimer bewegt

Im Höchstädter Stadtteil wird laut Bürgermeister Gerrit Maneth "angenehm und konstruktiv" bei der Bürgerversammlung diskutiert. Das sind die Themen.

Rund 40 Frauen und Männer sind ins Feuerwehrgerätehaus gekommen und haben sich den Sachvortrag von Bürgermeister Gerrit Maneth angehört. Darüber, was im vergangenen Jahr in Höchstädt und den Stadtteilen passiert ist. Die Zuhörer und Zuhörerinnen an diesem Abend hat vor allem alles zu ihrem Heimatort Oberglauheim interessiert. Dort hat Maneth am Mittwochabend die Bürgerversammlung abgehalten. Er schildert im Nachgang, dass es "eine sehr angenehme Versammlung" gewesen sei, bei der es durchaus konstruktive Fragen und Wünsche gab. So stand etwa das Thema Straßen im Fokus. Und: Die anwesenden Bürger und Bürgerinnen hätten ihren Dank für die positiven Entwicklungen im vergangenen Jahr an ihn ausgedrückt.

Ein Weg in Richtung Unterglauheim braucht eine Sanierung

Anregungen kamen unter anderem von Roman Wagner. Er sagte, dass ein asphaltierter Weg in Richtung Unterglauheim auf Höhe des Hähnchenstalles aufgrund des überhohen Banketts derzeit in Mitleidenschaft gezogen werde. Es würde sogar Wasser auf dem Weg stehen. Bürgermeister Maneth versprach, dass die Situation zeitnah mit dem Stadtteilreferenten und Stadtbaumeister vor Ort begutachtet werde. Der Oberglauheimer Wagner hatte eine weitere Frage. Er wollte wissen, ob das Budget zur Sanierung der Feldwege ausschließlich für Asphaltierungen verwendet werden kann. Seinen Ausführungen nach würden auch Graswege durch die Rübenabfuhr stark beschädigt werden. Die Antwort von Maneth lautete: "Nein, die Haushaltsmittel können für alle Wegetypen verwendet werden." Somit könnten auch Asphaltierungsarbeiten oder auch Schotterarbeiten abgeleistet werden.

Ein Regenrückhaltebecken für Oberglauheim in Planung

Herrmann Gumpp sprach ein anderes Thema an. Ihn interessierte, ob es in naher Zukunft ein Baugebiet für Oberglauheim geben wird. Laut Bürgermeister Gerrit Maneth, der im Nachgang der Sitzung unsere Zeitung informiert, benötigte die Stadt dafür Grund und Boden. Bisher seien Eigentümer von potenziellen Grundstücken nicht bereit, zu verkaufen oder zu tauschen. Man führe aber immer wieder Gespräche.

Viele, auch intensive Gespräche, führte Bürgermeister Gerrit Maneth auch in Bezug auf das Regenrückhaltebecken. Es sei in der Umsetzung, aber es gehe langsam voran. Was, so Maneth bei der Bürgerversammlung, unter anderem an der Auslastung beziehungsweise Kapazität beim Wasserwirtschaftsamt liege. Aber, wie schon ein Jahr zuvor, wolle man eine eigene Bürgerversammlung zu diesem Thema in Oberglauheim organisieren, sobald es zuverlässige Planungsunterlagen gebe. Einen ersten groben Entwurf konnte er im Feuerwehrhaus immerhin zeigen. Wichtig sei, dass das Rückhaltebecken in keinen Zusammenhang mit HG-100-Aktivitäten stehe.

