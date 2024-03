Nach Unfall bei Oberliezheim müssen drei Beteiligte ins Krankenhaus

Eine 62-Jährige hat am Samstag beim Abbiegen in der Nähe von Oberliezheim ein entgegenkommendes Auto übersehen. Ein Unfall ist die Folge.

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten bei Oberliezheim geführt. Eine 62-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DLG 26 von Gaishardt kommend in Richtung Oberliezheim gewesen. Als sie nach links in einen Feldweg einbog, übersah sie nach Angaben der Polizei den entgegenkommenden Wagen eines 20-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin im entgegenkommenden Auto leichte Verletzungen erlitt. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Nördlingen. Die Unfallverursacherin sowie der 20-Jährige wurden ebenfalls vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Beim Unfall in Oberliezheim entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro

Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 30.000 Euro an. Gegen die 62-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)