Polizei findet bei Dillinger Rauschgift

Am Samstagabend wurde am Bahnhof ein 23-Jähriger aus Dillingen einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm geringe Mengen Amphetamin und Marihuana aufgefunden werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte zudem weiteres Marihuana in geringer Menge aufgefunden werden. Dem 23-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitzes. (AZ)