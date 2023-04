Schwabentag Dillingen

gesUNDgemeinsam:

Dillingen richtet 2023 den Schwabentag aus

Seit 2008 vergibt der Bezirk Schwaben jährlich die Ausrichtung des Schwabentages. Er ermöglicht Besuchern und Besucherinnen, mehr über die Vielfalt und die Werte Schwabens zu erfahren. In Dillingen erleben Gäste in diesem Jahr Gesundheitsgeschichte zum Anfassen: mit einem interaktiven Programm und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie.

Am Sonntag, 21. Mai, veranstaltet die Stadt Dillingen den Schwabentag 2023 unter dem Motto „gesUNDgemeinsam“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kneipp‘sche Gesundheitslehre sowie Informationen über präventive und therapeutische Maßnahmen zu Gesundheitsfragen. Um 11 Uhr lädt Bezirkstagspräsident Martin Sailer mit Oberbürgermeister Frank Kunz zur Eröffnung in den Taxispark. „Die Stadt Dillingen greift mit dem Thema Gesundheit in diesem Jahr ein Thema auf, das zu den Kernaufgaben des Bezirks Schwaben zählt“, sagt Sailer. Er freue sich auf den Austausch mit den Gästen und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern spannende Eindrücke und viel Spaß auf dem diesjährigen Schwabentag. Auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ist glücklich, dass der Schwabentag eine tolle Gelegenheit biete, die Vielfalt und Schlagkraft der Einrichtungen und Vereine zu präsentieren, die sich in der Donaustadt rund um das Thema Gesundheit und Inklusion stark machen.

Im Taxis-Park wird die Dillinger Kneipp-Saison eingeläutet

Die Kinder der Grundschule Dillingen sowie des Kneipp-Kindergartens Fristingen werden die Kneipp-Saison mit dem traditionellen Storchengang durch den Wasser-Wohlfühlpfad einläuten. Denn Kneipp studierte in Dillingen Theologie und kurierte hier seine lebensbedrohliche Lungenkrankheit durch Bäder in der Donau. Dieser Heilerfolg wurde zur Grundlage für die Entwicklung der Wassertherapie, als erster Baustein der Kneipp‘schen Gesundheitslehre. Anschließend bieten zahlreiche Aussteller und Ausstellerinnen kostenlose Aktionen zu weiteren Elementen der Kneipp’schen Lehre wie Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen sowie Lebensordnung. Interessierte erwarten auf dem Schwabentag auch Fachvorträge zum Thema Gesundheit: Die Kreiskliniken Dillingen Wertingen mit Chefarzt Jan Olek machen beispielsweise auf das Thema Endometriose aufmerksam. Weitere Vorträge zu verschiedenen Themen wie "Seelisch und körperlich gesund ohne Chemie", "Alltagskräuter und Kneippanwendungen", "Aktiviere deinen Stoffwechsel mit praktischen Tipps" runden das Programm ab.

Als „Stadt der Caritas“ ist gelebte Inklusion in Dillingen laut Pressemitteilung ein wichtiges Anliegen. Der Caritasverband, die Regens-Wagner-Stiftung, die Lebenshilfe Dillingen, die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen und der Pflegestützpunkt des Landkreises informieren über ihre Angebote und stehen mit Beratung und Aktionen für die Besucher bereit.

Mitmach-Aktionen für die ganze Familie

Kleine Gäste freuen sich über kreative Bastelaktionen sowie Rätsel und Unterhaltung beim Spielmobil des Landkreises. Yoga im Park, geführte Wanderungen auf dem Donauwald-Wanderweg, Kneipp-Anwendungen und vieles mehr sorgen zudem für ein buntes Bewegungsprogramm. Neben Beratungen zum Thema Vorsorge, Ernährung, Pflege und Entspannung können sich Gäste auch selbst ausprobieren: Bei einer Vitalwertmessung, einem Hörtest oder auch entspannenden Massagen. Die Band „Musch’t du habba“ der Lebenshilfe, die „Veeh-Harfen“ und der Gebärdenchor der Regens-Wagner-Stiftung, Alphornbläser und ein Saxofonquartett werden für gute Stimmung sorgen. Besucher und Besucherinnen erwartet außerdem ein vielseitiges kulinarisches Angebot mit herzhaften, vegetarischen sowie veganen Speisen, Obstsalat und Cocktails sowie Kaffee und Kuchen. (AZ)