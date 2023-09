Betrunkener 15-Jähriger stürzt vom Rad

Der Jugendliche verletzt sich und wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Ein Unfall mit einem verletzten 15-jährigen Fahrradfahrer ereignete sich am Sonntag gegen 1.50 Uhr in Schwenningen. Der Jugendliche befuhr laut Auskunft der Polizei mit seinem Fahrrad die Angerstraße und stürzte. Er zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren.

Der 15-Jährige muss sich einer Blutentnahme unterziehen

Weil ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille erbrachte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)