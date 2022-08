Betrunkener schlägt Mann in Schwenningen Bierkrug ins Gesicht

Bei einer Veranstaltung in Schwenningen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Am Ende landet ein 40-Jähriger im Krankenhaus.

Bei einem Streit in Schwenningen wurde ein Mann im Gesicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei Männer in der Nacht auf Sonntag aneinander. Beide besuchten eine Veranstaltung in der Dorfstraße. Ein 40-jähriger Mann aus Schwenningen geriet mit einem 21-jährigen Mann aus Frankreich zunächst in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der erheblich alkoholisierte 21-jährige seinem Kontrahenten mit einem Bierkrug ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch entsprechende Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Donauwörth gebracht werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. (AZ)