So wird das Wertinger Autohaus Langer aufgelöst

Plus Kommt bezahlbarer Wohnraum auf dem Langer-Gelände in Wertingen? Nach dem Aus des Autohauses ist die Stadt schon auf der Suche nach einem Investor.

Es sind gerade mal wenige Monate her, dass Ulrich Langer die Hiobsbotschaft für die Beschäftigten seines gleichnamigen Autohauses und für die Stadtvertreter von Wertingen verkündete, er werde das Traditionsunternehmen am Ortsrand der Zusamstadt zum Sommer endgültig schließen. Nun sind seit dem 1. Juli die Türen für die Autohaus-Kundschaft geschlossen, was noch weiterbetrieben wird, ist die Tankstelle. Langer erklärt: „Das wird eine 24-Stunden-Automaten-Tankstelle bleiben, bis für den Bereich eine neue Verwendung gefunden wird." Langer ist nach eigenen Angaben im regen Austausch mit dem Immobiliendienstleister der Sparkassen-Organisation und Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier. „Wir wollen gemeinsam und in aller Ruhe einen Investor suchen, welcher ein ideales Konzept für die Weiterentwicklung meiner Heimatstadt und zum Vorteil der hier wohnenden Menschen vorlegen kann.“

Das Gelände von Langer in Wertingen soll nicht zerteilt werden

Dem ehemaligen Chef von 120 Mitarbeitern schwebt ein Gesamtprojekt vor, welches bezahlbaren Wohnraum sowie die Ansiedlung von Kleingewerbe darstellt, unterbrochen von Grünflächen und Aufenthaltszonen für diejenigen, die dort zukünftig leben und arbeiten sollen. „Meine Familie bot den Menschen an diesem Platz jahrzehntelang etwas Gutes, Arbeit und Beschäftigung, deshalb ist es mein Ziel, dass nach der Geschäftsaufgabe dort auch etwas Gutes bleibt.“ Er sagt: „Mir ist klar, dass der Immobilienmarkt derzeit nicht gut aufgestellt ist und Investoren sich schwertun, aber ich bin zuversichtlich, was die zukünftige Entwicklung anbelangt.“ Immerhin umfasse das gesamte Areal, welches am östlichen Wertinger Ortsrand zur Disposition steht, rund 24 000 Quadratmeter. Langers Ziel sei, „diese Fläche nicht in Stücken zu veräußern.“

