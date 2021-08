Der Nachwuchs macht sich in Schretzheim rar

Plus BC Schretzheim: Weniger „Neue“ wegen Corona. Langjähriges Vorstandstrio im Amt bestätigt.

Zur 76. ordentlichen Mitgliederversammlung hatte der BC Schretzheim – mit seinen knapp 900 Mitgliedern immerhin der neuntgrößte Sportverein im Landkreis Dillingen – in die vereinseigenen Kleeblattstuben geladen. Nachdem wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 keine Jahresversammlung stattgefunden hatte, bezogen sich die Inhalte diesmal auf 2019 und 2020. Das Vorstandstrio mit Alexander Jall (Vorsitzender), Jürgen Polzer und Christian Seiler wurden für weitere drei Jahre einstimmig wiedergewählt.