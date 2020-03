vor 20 Min.

Burghagel trifft für die Kartei der Not

Schützenverein feiert 100-jähriges Bestehen auch mit einem Jedermannschießen

Der Schützenverein Burghagel feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen – und tut dabei auch etwas für den guten Zweck: mit einem Jedermannschießen, dessen Erlös dem AZ-Leserhilfswerk Kartei der Not zufließt.

Geehrt werden die Sieger des Jedermannschießens im Rahmen des Festwochenendes (17. bis 19. Juli). Der Monat Mai bietet an vier Terminen im Schützenheim die Gelegenheit zur Teilnahme: Freitag, 22. Mai, 18 bis 22 Uhr; Sonntag, 24. Mai, 14 bis 19 Uhr; Freitag, 29. Mai, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 30. Mai, 16 bis 22 Uhr. Der Erlös für die Kartei der Not ergibt sich aus den Einlagen sowie dem Scheibenverkauf der Teilnehmer und aus freiwilligen Zusatzspenden. Der Organisatoren des SV Burghagel hoffen auf reges Interesse am Jubiläum sowie viele Teilnehmer am Jedermannschießen. (dz)

Themen folgen